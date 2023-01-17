Спиридон Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Марков

Спиридон Марков

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

30.06.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Марк Марков

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Аким Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1795

Сын: Максим Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1797

Сын: Ефимий Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1799

Сын: Трофим Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Лаврентий Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Клим Спиридонов

Мать ребёнка: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.06.1834
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close