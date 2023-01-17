Спиридон Марков
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти30.06.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Марк Марков
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Аким Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
18.01.1795
Сын: Максим Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
14.10.1797
Сын: Ефимий Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
14.09.1799
Сын: Трофим Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Лаврентий Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Клим Спиридонов
Мать ребёнка: Анастасия Лавринова
Смерть
30.06.1834
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище