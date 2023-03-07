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Ефимий Спиридонов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1797

Отец: Спиридон Марков

Мать: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Евфимий Ефимов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Бракосочетание
28.07.1823

Жена: Ефимия Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1825

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1830

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Даниил Евфимов

Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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