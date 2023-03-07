Ефимий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения14.10.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1797
Отец: Спиридон Марков
Мать: Анастасия Лавринова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Евфимий Ефимов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Бракосочетание
28.07.1823
Жена: Ефимия Лукьянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1825
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
23.04.1830
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Даниил Евфимов
Мать ребёнка: Ефимия Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно