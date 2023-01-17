Максим Спиридонов
Место рождения
Дата рождения18.01.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1795
Отец: Спиридон Марков
Мать: Анастасия Лавринова
Бракосочетание
18.05.1836
Жена: Акилина Викторова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1836
уволенный в запас рядовой Люблинского егерского полка
Рождение ребёнка
03.03.1837
Сын: Герасим Максимов
Мать ребёнка: Акилина Викторова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно