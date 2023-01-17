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Максим Спиридонов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.01.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1795

Отец: Спиридон Марков

Мать: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1836

Жена: Акилина Викторова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1836
уволенный в запас рядовой Люблинского егерского полка
Рождение ребёнка
03.03.1837

Сын: Герасим Максимов

Мать ребёнка: Акилина Викторова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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