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Агафия Моисеева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1793

Дата смерти

07.04.1823

Пол

Женский

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Муж

До 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1793

Отец: Моисей Федосов

Мать: Марфа Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.07.1808

Муж: Аким Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара Акимова

Отец ребёнка: Аким Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1832

Сын: Даниил Акимов

Отец ребёнка: Аким Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
07.04.1823
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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