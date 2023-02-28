Агафия Моисеева
Место рождения
Дата рождения06.01.1793
Дата смерти07.04.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1793
Отец: Моисей Федосов
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
22.07.1808
Муж: Аким Спиридонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара Акимова
Отец ребёнка: Аким Спиридонов
Рождение ребёнка
18.12.1832
Сын: Даниил Акимов
Отец ребёнка: Аким Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
07.04.1823