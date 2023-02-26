Белоусов Павел Иванов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1808
Дата смерти04.02.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1825
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1832
Дочь: Марина Павлова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.02.1836
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1842
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1844
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )