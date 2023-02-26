Белоусов Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Павел Иванов

Белоусов Павел Иванов

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1808

Дата смерти

04.02.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1825

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1832

Дочь: Марина Павлова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.02.1836

Сын: Белоусов Тарасий Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Белоусов Кодратий Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1842

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Белоусов Владимир Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close