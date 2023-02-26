Белоусов Тарасий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Тарасий Павлов

Белоусов Тарасий Павлов

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1836

Дата смерти

17.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1836

Отец: Белоусов Павел Иванов

Мать: Параскева Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Белоусова Екатерина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857

Сын: Белоусов Николай Тарасов

Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Павлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Агафия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Белоусов Семён Тарасов

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белоусов Роман Тарасов

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Белоусов Матвей Тарасов

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.04.1880
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Белоусов Нил Тарасов

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close