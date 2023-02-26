Белоусов Тарасий Павлов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1836
Дата смерти17.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1836
Отец: Белоусов Павел Иванов
Мать: Параскева Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857
Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Павлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Агафия Михайлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1864
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
Смерть
17.04.1880
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Белоусов Нил Тарасов
Мать ребёнка: Агафия Михайлова