Белоусов Матвей Тарасов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Белоусов Тарасий Павлов
Мать: Агафия Михайлова
Бракосочетание
09.11.1898
Жена: Анастасия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1900
Дочь: Марина Матвеева
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
20.07.1902
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно