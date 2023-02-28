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Белоусов Матвей Тарасов

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Белоусов Тарасий Павлов

Мать: Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1898

Жена: Анастасия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1900

Дочь: Марина Матвеева

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1902

Сын: Белоусов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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