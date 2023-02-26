(Пизанова) Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пизанова) Агафия Михайлова

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.02.1843

Дата смерти

02.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1843

Отец: Пизанов Михаил Трофимов

Мать: Ефросиния (Акимова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Белоусов Тарасий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Белоусов Семён Тарасов

Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белоусов Роман Тарасов

Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Белоусов Матвей Тарасов

Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Белоусов Нил Тарасов

Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1883

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.05.1904
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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