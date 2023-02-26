(Пизанова) Агафия Михайлова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.02.1843
Дата смерти02.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1843
Отец: Пизанов Михаил Трофимов
Мать: Ефросиния (Акимова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1864
Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Белоусов Нил Тарасов
Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов
Рождение ребёнка
17.12.1883
Сын: Михаил
Смерть
02.05.1904