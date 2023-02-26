Ефросиния (Акимова)
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820
Отец: Василий Данилов
Мать: Феодосия Матвеева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: Ксения ст
Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1843
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1845
Сын: Пизанов Евсигней Михайлов
Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Филипп Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.12.1854
Дочь: Домника Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
03.05.1857
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно