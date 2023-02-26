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Ефросиния (Акимова)

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1820

Отец: Василий Данилов

Мать: Феодосия Матвеева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Пизанов Михаил Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: Ксения ст

Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1845

Сын: Пизанов Евсигней Михайлов

Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Пизанов Михаил Трофимов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.12.1854

Дочь: Домника Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
03.05.1857

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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