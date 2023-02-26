Пизанов Михаил Трофимов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти03.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Трофим Петров
Мать: Евдокия Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838
Жена: Ефросиния (Акимова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: Ксения ст
Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1843
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1845
Сын: Пизанов Евсигней Михайлов
Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1848
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры