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Пизанов Михаил Трофимов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Трофим Петров

Мать: Евдокия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1838

Жена: Ефросиния (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: Ксения ст

Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1845

Сын: Пизанов Евсигней Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния (Акимова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1848
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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