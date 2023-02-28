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Белоусов Роман Тарасов

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Белоусов Тарасий Павлов

Мать: Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Белоусова Ирина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1890

Сын: Белоусов Стефан Романов

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Мавра Романова

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Белоусов Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Белоусов Илья ст.

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1900

Дочь: Евгения Романова

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Белоусов - Романов Павел Романов

Мать ребёнка: Белоусова Ирина Стефанова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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