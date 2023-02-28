Белоусова Ирина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1888
Рождение ребёнка
20.12.1890
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Мавра Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
09.02.1896
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Белоусов Илья ст.
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
22.12.1900
Дочь: Евгения Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Рождение ребёнка
20.06.1902
Сын: Белоусов - Романов Павел Романов
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тарасов
Смерть
Неизвестно