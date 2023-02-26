Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Алексеева

Анастасия Алексеева

Место рождения

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Алексей Трофимов

Мать: Ксения Филиппова

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Белоусов Матвей Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1900

Дочь: Марина Матвеева

Отец ребёнка: Белоусов Матвей Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1902

Сын: Белоусов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Белоусов Матвей Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close