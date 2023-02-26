Анастасия Алексеева
Место рожденияд.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Алексей Трофимов
Мать: Ксения Филиппова
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1900
Дочь: Марина Матвеева
Отец ребёнка: Белоусов Матвей Тарасов
Рождение ребёнка
20.07.1902
Отец ребёнка: Белоусов Матвей Тарасов
Смерть
Неизвестно