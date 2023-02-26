Ксения Филиппова
Место рожденияд.Слобода Старина
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров
Мать: Татьяна (Ефимова)
д.Слобода Старина
Бракосочетание
12.05.1858
Муж: Алексей Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.05.1859
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
д.Шлыки
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лукия (Гликерия) Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
д.Шлыково Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Карп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно