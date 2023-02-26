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Ксения Филиппова

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Место рождения

д.Слобода Старина

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров

Мать: Татьяна (Ефимова)

д.Слобода Старина
Бракосочетание
12.05.1858

Муж: Алексей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.05.1859

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

д.Шлыки
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лукия (Гликерия) Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

д.Шлыково Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Карп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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