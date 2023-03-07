Татьяна (Ефимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Ефимова)

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

22.03.1834

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Василий

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1823

Муж: Филимон (Филипп) Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1832

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1834
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Слобода Старина
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