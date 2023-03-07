Татьяна (Ефимова)
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти22.03.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агафия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1832
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1834
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
д.Слобода Старина