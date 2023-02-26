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Евдокия Филиппова

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1832

Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров

Мать: Татьяна (Ефимова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Григорий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьев

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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