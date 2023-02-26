Евдокия Филиппова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1832
Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров
Мать: Татьяна (Ефимова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852
Муж: Григорий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно