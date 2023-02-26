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Григорий Григорьев

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Место рождения

д.Глинковщина

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Глинковщина
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Евдокия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1854

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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