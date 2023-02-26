Григорий Григорьев
Место рожденияд.Глинковщина
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Евдокия Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1856
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно