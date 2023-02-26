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Марфа Григорьева

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Место рождения

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1854

Дата смерти

24.03.1855

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Евдокия Филиппова

д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1855
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
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