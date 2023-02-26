Марфа Григорьева
Место рожденияд.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1854
Дата смерти24.03.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Евдокия Филиппова
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1855
д.Глинковщина Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.