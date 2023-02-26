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Белоусова Екатерина Павлова

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.12.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Белоусов Тарасий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857

Сын: Белоусов Николай Тарасов

Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1857
д.Тимошаты
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