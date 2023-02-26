Белоусова Екатерина Павлова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смерти24.12.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1857
Отец ребёнка: Белоусов Тарасий Павлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1857
д.Тимошаты