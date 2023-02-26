Белоусов Николай Тарасов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1857
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1876
Жена: Агрипина Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1880
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
23.06.1883
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: Фёкла Николаева
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
08.11.1888
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1891
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Агрипина Петрова
Бракосочетание
17.02.1899
Жена: Александра Филиппова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
29.10.1900
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Белоусов Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Александра Филиппова
Смерть
Неизвестно