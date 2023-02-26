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Белоусов Николай Тарасов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1857

Отец: Белоусов Тарасий Павлов

Мать: Белоусова Екатерина Павлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1876

Жена: Агрипина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1880

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1883

Сын: Белоусов Пётр Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Белоусов Иосиф Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: Фёкла Николаева

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Белоусов Филипп Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Белоусов Мирон Николаев

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Агрипина Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Александра Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Белоусов Марк Николаев

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Васса Николаева

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Белоусов Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Александра Филиппова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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