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Александра Филиппова

Место рождения

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874

Отец: Филипп Иванов

Мать: Варвара Сафронова

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Белоусов Николай Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Белоусов Марк Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Белоусов Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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