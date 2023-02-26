Александра Филиппова
Место рожденияд.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874
Отец: Филипп Иванов
Мать: Варвара Сафронова
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
29.10.1900
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Белоусов Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Смерть
Неизвестно