Варвара Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Сафронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

10.10.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1871

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1903
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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