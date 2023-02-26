Варвара Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смерти10.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1871
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1903
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.