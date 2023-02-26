Филипп Иванов
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1843
Дата смерти23.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1843
Отец: Иван Владимиров
Мать: Марфа Иванова
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1871
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Варвара Сафронова
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: Александра Филиппова
Мать ребёнка: Варвара Сафронова
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1909
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.