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Филипп Иванов

Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1843

Дата смерти

23.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1843

Отец: Иван Владимиров

Мать: Марфа Иванова

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1871

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Варвара Сафронова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: Александра Филиппова

Мать ребёнка: Варвара Сафронова

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1909
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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