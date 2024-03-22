Марфа Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Иван Семёнов
Мать: Акилина (Григорьева)
Бракосочетание
08.07.1838
Муж: Иван Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1843
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1847
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Владимиров
Рождение ребёнка
До 1866
Отец ребёнка: Иван Владимиров
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно