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Марфа Иванова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Иван Семёнов

Мать: Акилина (Григорьева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1838

Муж: Иван Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1843

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1847

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Владимиров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Пирогов Ананий Иванов

Отец ребёнка: Иван Владимиров

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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