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Пирогов Ананий Иванов

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Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1866

Дочь: Пирогова Варвара Ананиева

Мать ребёнка: Пирогова Ефросиния Александрова

д.Подары Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1866

Отец: Иван Владимиров

Мать: Марфа Иванова

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Ефросиния Александрова

Смерть
Неизвестно
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