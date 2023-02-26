Пирогов Ананий Иванов
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1866
Дочь: Пирогова Варвара Ананиева
Мать ребёнка: Пирогова Ефросиния Александрова
д.Подары Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1866
Отец: Иван Владимиров
Мать: Марфа Иванова
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно