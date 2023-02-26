Иван Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Владимиров

Иван Владимиров

Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

12.01.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Владимир Никифоров

Мать: Матрона Акимова

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1838

Жена: Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1843

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1847

Дочь: Наталия Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.01.1849
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Пирогов Ананий Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close