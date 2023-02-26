Иван Владимиров
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти12.01.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Владимир Никифоров
Мать: Матрона Акимова
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1838
Жена: Марфа Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1843
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1847
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Смерть
12.01.1849
Рождение ребёнка
До 1866
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.