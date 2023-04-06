Агрипина Петрова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти09.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1880
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
23.06.1883
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: Фёкла Николаева
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
08.11.1888
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
14.08.1891
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов
Смерть
09.09.1898
Причина смерти: от водянки в больнице