Агрипина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Петрова

Агрипина Петрова

avatar

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

09.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1876

Муж: Белоусов Николай Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1880

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1883

Сын: Белоусов Пётр Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Белоусов Иосиф Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: Фёкла Николаева

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Белоусов Филипп Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Белоусов Мирон Николаев

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Белоусов Николай Тарасов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.09.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водянки в больнице
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close