(Лопутнева) Мария Иванова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти07.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Лопутнев Иван Михайлов
Мать: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
07.09.1908
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..