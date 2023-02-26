Лопутнев Авраамий Иоаннов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения19.08.1894
Дата смерти07.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894
Отец: Лопутнев Иван Михайлов
Мать: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
07.10.1894
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..