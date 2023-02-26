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Лопутнев Авраамий Иоаннов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

19.08.1894

Дата смерти

07.10.1894

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894

Отец: Лопутнев Иван Михайлов

Мать: Евгения Кодратова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
07.10.1894
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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