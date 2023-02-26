Лопутнев Гавриил Иоаннов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения24.03.1899
Дата смерти14.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899
Отец: Лопутнев Иван Михайлов
Мать: Евгения Кодратова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
14.08.1899
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..