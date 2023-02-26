Лопутнев Гавриил Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопутнев Гавриил Иоаннов

Лопутнев Гавриил Иоаннов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

24.03.1899

Дата смерти

14.08.1899

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899

Отец: Лопутнев Иван Михайлов

Мать: Евгения Кодратова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
14.08.1899
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close