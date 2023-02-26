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Леонтий Семёнов

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.06.1819

Дата смерти

07.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1819

Отец: Семён Стефанов

Мать: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1840

Жена: Елена Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1843

Дочь: Ксения Леонова

Мать ребёнка: Елена Егорова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1847

Дочь: Анна Леонтиева

Мать ребёнка: Елена Егорова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1854

Сын: Прокопий Леонов

Мать ребёнка: Елена Егорова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Марфа мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.12.1880
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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