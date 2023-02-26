Леонтий Семёнов
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.06.1819
Дата смерти07.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1819
Отец: Семён Стефанов
Мать: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1840
Жена: Елена Егорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1843
Дочь: Ксения Леонова
Мать ребёнка: Елена Егорова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1847
Дочь: Анна Леонтиева
Мать ребёнка: Елена Егорова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1854
Сын: Прокопий Леонов
Мать ребёнка: Елена Егорова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Марфа мл
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.12.1880
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.