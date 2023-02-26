Семён Стефанов
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти21.02.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.09.1797
Жена: Ирина Семёнова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.11.1799
Сын: Филипп Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1801
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1801
Жена: Евдокия (Иванова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева мл
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
Рождение ребёнка
05.03.1808
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1809
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: София Семёнова
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1819
Сын: Леонтий Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1831
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.