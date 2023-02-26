Семён Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Стефанов

Семён Стефанов

avatar

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

21.02.1831

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1779 г.р.
До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.09.1797

Жена: Ирина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.11.1799

Сын: Филипп Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1801

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1801

Жена: Евдокия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева мл

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

Рождение ребёнка
05.03.1808

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия (Иванова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1809

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: София Семёнова

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1819

Сын: Леонтий Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1831
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close