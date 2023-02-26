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Евдокия (Иванова)

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1763 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Иван

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.11.1801

Муж: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева мл

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
05.03.1808

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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