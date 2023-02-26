Евдокия (Иванова)
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Иван
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
06.11.1801
Муж: Семён Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева мл
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Рождение ребёнка
05.03.1808
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно