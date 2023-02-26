Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Семён Стефанов

Мать: Евдокия (Иванова)

Бракосочетание
26.10.1819

Муж: Григорий Семёнов

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Самсон (Семён) Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мина Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
22.06.1831

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина ст

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
11.03.1835

Сын: Копылов Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
18.11.1837

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Сигклитикия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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