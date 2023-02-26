Дария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Семён Стефанов
Мать: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
26.10.1819
Муж: Григорий Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мина Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
22.06.1831
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина ст
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
11.03.1835
Сын: Копылов Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
18.11.1837
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Сигклитикия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Смерть
Неизвестно