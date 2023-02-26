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Сазоненков Пётр ст

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Место рождения

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1883

Дата смерти

04.10.1885

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883

Отец: Сазоненков Косьма Сазонов

Мать: Ирина Семёнова

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.10.1885
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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