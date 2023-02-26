Сазоненков Пётр ст
Место рожденияд.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1883
Дата смерти04.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883
Отец: Сазоненков Косьма Сазонов
Мать: Ирина Семёнова
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.10.1885
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область