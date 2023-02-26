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Сазоненков Косьма Сазонов

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Место рождения

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1852

Отец: Сазоненков Сазон Матвеев

Мать: Марфа (Мария) Стефанова

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1871

Жена: Ирина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1877

Сын: Сазоненков Иван Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1879

Сын: Сазоненков Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Сын: Сазоненков Владимир Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Соломония Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1883

Сын: Сазоненков Пётр ст

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1886

Дочь: Марфа Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Сазоненков Афанасий Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Сазоненков Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Коренная Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1895

Сын: Александр Косьмин

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Марфа Ананиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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