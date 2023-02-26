Сазоненков Косьма Сазонов
Место рожденияд.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.10.1852
Отец: Сазоненков Сазон Матвеев
Мать: Марфа (Мария) Стефанова
д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1871
Жена: Ирина Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
16.06.1877
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
19.05.1879
Сын: Сазоненков Алексей Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
12.07.1880
Сын: Сазоненков Владимир Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Соломония Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
20.06.1883
Сын: Сазоненков Пётр ст
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1886
Дочь: Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
19.06.1887
Сын: Сазоненков Афанасий Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
14.08.1888
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Коренная Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
06.07.1895
Сын: Александр Косьмин
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1909
Жена: Марфа Ананиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно