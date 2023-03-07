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Марфа (Мария) Стефанова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.06.1834

Дата смерти

20.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1834

Отец: Стефан (Гаврилов)

Мать: Анна (Николаева)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1850

Муж: Сазоненков Сазон Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1852

Сын: Сазоненков Косьма Сазонов

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1855

Сын: Сазоненков Тимофей Сазонов

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1857

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1859

Сын: Сазоненков Даниил Сазонов

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сазоненков Иван Сазонов

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1873

Дочь: Мария Сазонова

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Анастасия Сазонова

Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазоненков Сазон Матвеев

Смерть
20.05.1895
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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