Марфа (Мария) Стефанова
Место рождения
Дата рождения30.06.1834
Дата смерти20.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1834
Отец: Стефан (Гаврилов)
Мать: Анна (Николаева)
Бракосочетание
29.10.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1852
Сын: Сазоненков Косьма Сазонов
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1855
Сын: Сазоненков Тимофей Сазонов
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Рождение ребёнка
29.03.1857
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Рождение ребёнка
09.12.1859
Сын: Сазоненков Даниил Сазонов
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Рождение ребёнка
09.06.1873
Дочь: Мария Сазонова
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Рождение ребёнка
21.12.1877
Дочь: Анастасия Сазонова
Отец ребёнка: Сазоненков Сазон Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1895