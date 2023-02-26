Анна (Николаева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1831
Сын: Ананий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Рождение ребёнка
30.06.1834
Дочь: Марфа (Мария) Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан (Гаврилов)
Смерть
Неизвестно