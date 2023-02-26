Анна (Николаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Николаева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1831

Сын: Ананий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1834

Дочь: Марфа (Мария) Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Гаврилов)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан (Гаврилов)

Смерть
Неизвестно
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