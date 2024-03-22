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Александр Косьмин

Место рождения

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1895

Отец: Сазоненков Косьма Сазонов

Мать: Ирина Семёнова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1913

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1913

Дочь: Евгения Александрова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сазоненков (сазонников) Егор Александрович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дворище
Смерть
Неизвестно
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