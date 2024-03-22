Александр Косьмин
Место рождения
Дата рождения06.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1895
Отец: Сазоненков Косьма Сазонов
Мать: Ирина Семёнова
Бракосочетание
28.01.1913
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1913
Дочь: Евгения Александрова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сазоненков (сазонников) Егор Александрович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дворище
Смерть
Неизвестно