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Марфа Ананиева

Место рождения

д.Степыки Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Степыки Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Сазоненков Косьма Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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