(Коренная) Анна ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коренная) Анна ст.

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Место рождения

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.05.1906

Дата смерти

17.07.1906

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906

Отец: Коренной Фёдор Гаврилович

Мать: Дария Игнатова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.07.1906
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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