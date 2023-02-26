(Коренная) Анна ст.
Место рожденияд.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.05.1906
Дата смерти17.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906
Отец: Коренной Фёдор Гаврилович
Мать: Дария Игнатова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.07.1906
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.