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Коренной Григорий Фёдорович

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: Коренной Фёдор Гаврилович

Мать: Дария Игнатова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
24.11.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
18.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
гв. лейтенант
Смерть
Неизвестно
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