Коренной Григорий Фёдорович
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Отец: Коренной Фёдор Гаврилович
Мать: Дария Игнатова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
24.11.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
18.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
гв. лейтенант
Смерть
Неизвестно