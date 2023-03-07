(Чибисова) Анастасия Игнатиева
Место рождения
Дата рождения21.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887
Бракосочетание
22.05.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Терещенков Илья Захарович
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фёдоров - Терещенков Пётр Захариев
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Рождение ребёнка
22.10.1914
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терещенко Алексей Захарович
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно