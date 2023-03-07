(Чибисова) Анастасия Игнатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чибисова) Анастасия Игнатиева

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887

Отец: Чибисов Игнатий Данилов

Мать: Чибисова Агрипина Тихонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Терещенков Илья Захарович

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фёдоров - Терещенков Пётр Захариев

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коренной Петр Захарович

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1914

Сын: Фёдоров Дмитрий Захариев

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Коренной Иван Захаров

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Терещенко Алексей Захарович

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно
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