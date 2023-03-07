Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения24.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1888
Бракосочетание
22.05.1906
Жена: Анастасия Игнатиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Терещенков Илья Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фёдоров - Терещенков Пётр Захариев
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
Рождение ребёнка
22.10.1914
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Терещенко Алексей Захарович
Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно