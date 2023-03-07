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Фёдоров - Терещенков Захарий Фёдоров

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1888

Отец: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мать: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Анастасия Игнатиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Терещенков Илья Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фёдоров - Терещенков Пётр Захариев

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коренной Петр Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1914

Сын: Фёдоров Дмитрий Захариев

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

д.Мордашки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Коренной Иван Захаров

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

д.Мордашки 4-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Терещенко Алексей Захарович

Мать ребёнка: Анастасия Игнатиева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Мордашки
Смерть
Неизвестно
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