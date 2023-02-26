Чибисов Николай Игнатов
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1877
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1905
Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1907
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева
Рождение ребёнка
13.06.1911
Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Чибисов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно