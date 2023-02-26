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Чибисов Николай Игнатов

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1877

Отец: Чибисов Игнатий Данилов

Мать: Чибисова Агрипина Тихонова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Чибисов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1907

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Чибисов Арсений Николаев

Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

Рождение ребёнка
13.06.1911

Сын: Чибисов Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Чибисов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибисова Феодосия (Феодотия) Яковлева

Смерть
Неизвестно
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