Наталия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиДо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Демидов
Отец ребёнка: Демид Леонтиев
Рождение ребёнка
15.12.1798
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Леонтиев
Рождение ребёнка
30.07.1802
Дочь: Соломония Демидова
Отец ребёнка: Демид Леонтиев
Смерть
До 1808
Рождение ребёнка
До 1816
Отец ребёнка: Демид Леонтиев