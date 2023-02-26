Наталия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

До 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Демидов

Отец ребёнка: Демид Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1798

Сын: Павел Демидов

Отец ребёнка: Демид Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1802

Дочь: Соломония Демидова

Отец ребёнка: Демид Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1808
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Долотов Василий Демидов

Отец ребёнка: Демид Леонтиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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