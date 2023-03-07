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Александр Демидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Демид Леонтиев

Мать: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1836

Жена: Екатерина (Артемова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1836
отставной рядовой Новоорловского полка
Рождение ребёнка
04.09.1837

Дочь: Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Екатерина (Артемова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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