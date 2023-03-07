Александр Демидов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Демид Леонтиев
Мать: Наталия Ильина
Бракосочетание
20.07.1836
Жена: Екатерина (Артемова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1836
отставной рядовой Новоорловского полка
Рождение ребёнка
04.09.1837
Дочь: Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Екатерина (Артемова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно