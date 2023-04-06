Демид Леонтиев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти06.01.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Леонтий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Демидов
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
15.12.1798
Сын: Павел Демидов
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
30.07.1802
Дочь: Соломония Демидова
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Бракосочетание
26.01.1808
Жена: Акилина Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
До 1816
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
18.10.1825
Дочь: Параскева Демидова
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Григорий Демидов
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Смерть
06.01.1853