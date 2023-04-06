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Демид Леонтиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

06.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Леонтий Григорьев

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Демидов

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1798

Сын: Павел Демидов

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1802

Дочь: Соломония Демидова

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1808

Жена: Акилина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810

Сын: Морозов Авраам Демидов

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Долотов Василий Демидов

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1825

Дочь: Параскева Демидова

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Григорий Демидов

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Смерть
06.01.1853
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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