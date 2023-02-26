Леонтий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

15.12.1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ребешкин Карп Леонов

Мать ребёнка: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Григорий Леонов

Мать ребёнка: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Никита Леонов

Мать ребёнка: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Демид Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Устиния Леонова

Мать ребёнка: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.12.1793
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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