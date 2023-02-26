Леонтий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти15.12.1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ребешкин Карп Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Григорий Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Никита Леонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Демид Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Устиния Леонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1793