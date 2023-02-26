Васса Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.
До 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Тимофеев

Бракосочетание
28.06.1831

Муж: Павел Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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