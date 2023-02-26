Васса Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Тимофеев
Бракосочетание
28.06.1831
Муж: Павел Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Тимофеев
Смерть
Неизвестно